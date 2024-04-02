برلمانية: كلمة الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية وضعت استراتيجية جديدة للمستقبل

وجّهت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة أن المشهد المشرف الذي شهدته العاصمة الإدارية، اليوم، ومراسم حلف اليمين، تعكس إرادة الشعب المصري في السير نحو طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق النماء والرخاء وتنفيذ رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة.

اليمين الدستورية

وثمّنت الهريدي في بيانٍ لها، اليوم، كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه رئيسًا للجمهورية، والتي شهدت وضع استراتيجية جديدة هي بمثابة خارطة طريق للمستقبل، معبرة عن آمال وطموحات الشعب المصري في غدٍ مشرق، يسوده الأمن والاستقرار والتقدم، مستقبل يُجنى فيه ثمار المرحلة السابقة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة والإنجازات الشاملة لجميع القطاعات والمجالات والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل عليها القيادة السياسية والدولية المصرية وإلى جانبهم الشعب المصري.

الجمهورية الجديدة

وأضافت عضو مجلس النواب قائلة، أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، ووضع بنية تحتية شاملة لكل القطاعات، وتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة تحديات صعبة وأزمات عصيبة شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية، وما زالت تحيط بمصر مخاطر كبيرة، إلا أنه أبى أن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الوطن.

وتابعت النائبة ميرال جلال الهريدي قائلة: «حان الوقت لأن يتحد الجميع ويصطف خلف قيادته الحكيمة للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط التعقيدات الإقليمية الحالية، حتى يُكتب تاريخ جديد ناصع البياض في صفحات التاريخ، تاريخ مليء بالنهضة والبناء والتنمية والنجاحات والتقدم والإنجازات».