تكريم الدكتورة إيلين نظير بميدالية أبطال «حياة كريمة».. تخدم المرضى

التقى الإعلامي أيمن مصطفى مقدم برنامج «حياة كريمة»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، بالدكتورة إيلين نظير صاحبة صيدلية بالشرقية، والتي تصرف الأدوية للمرضى والمحتاجين بالآجل دون رد أحد منهم، والتي تؤكد أنها تعمل في الصيدلية منذ 20 عامًا ولا تتأخر عن مساعدة المحتاجين من المرضى.

وأوضحت أنها تصرف الأدوية للمرضى بـ«الآجل»، مؤكدة أن الأدوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى الضغط والسكر، «بعض المرضى من المديونين لم يسددوا حتى الآن، وهناك آخرين يسددوا شهريا»، مشددة أن الأمر زاد في الفترة الأخيرة وتساعد المرضى على قدر استطاعتها.

وخلال الحوار، أجرى مقدم برنامج «حياة كريمة» الإعلامي أيمن مصطفى، اتصالًا بأحد عملاء الصيدلية وساعد سيدة في تسديد ديونها في الصيدلية بمبلغ ألفي جنيه، وذلك بعد تسديد الدين، وبعدها كرم مالكة الصيدلية الدكتورة إيلين نظير، ومنحها ميدالية أبطال حياة كريمة.