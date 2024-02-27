«العربية لحقوق الإنسان» تشيد بمبادرة «حياة كريمة»: تعزز مفهوم المواطنة

أشاد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدور مبادرة «حياة كريمة» في تعزيز الوعي الثقافي للمواطن في جميع الملفات، لا سيما في الملف الحقوقي والمواطنة، من خلال الجهود المبذولة من قبل المبادرة بالتعاون مع العربية لحقوق الإنسان.

وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أوضح شلبي أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تعزيز مفاهيم المواطنة والثقافة المدنية وقيم الحوار والمساواة الإيجابية التي تسهم بدورها في محاصرة الظواهر السلبية ومجابهة التطرف والتعصب والكراهية، موضحا أن العربية تواصل جهودها بالشراكة والتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل نشر ثقافة المواطنة وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية ونبذ نزوع الشباب نحو الهجرة غير الشرعية بالاعتماد على التعريف بالبدائل الوطنية الأفضل، وذلك بالاستناد على مبادئ حقوق الإنسان التي تشكل الوعاء الحاضن لحقوق المواطنة.

جهود حياة كريمة والعربية لحقوق الإنسان

وأضاف أن فريق خبراء متخصص من المنظمة أجرى تقييما لاحتياجات الشباب والطلاب في هذا المجال، وكشف التقييم عن أن الحاجة لرفع الوعي حول الجهود التنموية تفوق بكثير ما سبق تقديره.

وتابع: «الهيئة العامة للاستعلامات وفرت مقراتها الإقليمية بالمحافظات الثمانية المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ أنشطة البرنامج»، مضيفا أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في عام 2025، ومن المرجح أن تمتد لثلاثة أعوام أخرى في محافظات أخرى، كذلك جرى الاتفاق على برنامج موازي لتجهيز 700 سفير شاب في مجال حقوق الإنسان في سبعة محافظات أخرى، ويستفيد هذا البرنامج من فريق خبراء أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي أسستها المنظمة العام الماضي.