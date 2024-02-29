«العربية لحقوق الإنسان»: مجزرة «الرشيد» تؤكد تحذيراتنا من خطورة التخاذل الدولي

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه سقط أكثر من 100 شهيد و600 مصاب على الأقل في شارع الرشيد، بسبب قصف دبابات الاحتلال الإسرائيلي تجمع الآلاف من المدنيين، كانوا بانتظار إلقاء شحنات المساعدات الإنسانية، التي تواصل دول عربية وأوروبية إلقاءها جوا، لنجدة 600 ألف مدني فلسطيني، من خطر الموت جوعا، في القسم الشمالي من القطاع.

خطورة تخاذل المجتمع الدولي تجاه غزة

لفتت المنظمة في بيان، إلى أنها حذرت في بيان صدر عنها مساء أمس من خطورة استمرار المجتمع الدولي في التخاذل عن الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية في فرض وقف فوري لإطلاق النار وضمان وفاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتدفق المساعدات عبر منافذ القطاع الستة التي يتحكم فيها الاحتلال بصورة كاملة.

وأكدت العربية لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يشهد جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 أكتوبر الماضي وذلك من خلال قطع سبل الحياة عن القطاع بالتوازي مع العدوان الانتقامي، وأدى حتى الآن إلى مقتل 38 ألف مدني وإصابة أكثر من 71 ألف مدني، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

مشاركة أمريكا في الحرب على غزة

وأدانت المنظمة مجددا مشاركة الإدارة الأمريكية الكاملة في ارتكاب جرائم العدوان وجريمة الإبادة الجماعية عبر استمرار دعمها العسكري والأمني اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، ودعمها السياسي عبر إجهاض ثلاثة قرارات لمجلس الأمن الدولي باستخدام الفيتو.

وأشارت العربية لحقوق الإنسان أن التساهل الدولي المستمر إزاء استمرار جرائم العدوان هو عامل يؤدي إلى مفاقمة الخسائر بين المدنيين ويساهم في استمرار أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم حاليا.