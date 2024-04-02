«ثقافة سوهاج» تقدم عرض «خالتي صفية والدير» مجانا.. يستمر حتى الأحد المقبل

شهد مسرح قصر ثقافة المنشأة بسوهاج، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي «خالتي صفية والدير» لفرقة القصر، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

نص بهاء الطاهر على مسرح سوهاج

العرض عن رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر، وأعده للمسرح ياسين الضوي، ومن إخراج حسام القاضي، وتدور أحداثه حول صفية التي تقع في حب الشاب حربي، ولكن تتزوج خاله بعد تأكدها من حب حربي لأخرى، ثم تدبر مكائد بين حربي وخاله، فيقتل الخال ويحبس حربي، فتقرر صفية أخذ الثأر وقتل حربي بعد خروجه من السجن، ثم تتوالى الأحداث ويقع ما لم تخطط له.

العرض يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة سوهاج، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقدمه نخبة من مبدعي التمثيل من الشباب، ويستمر عرضه يوميا بالمجان حتى الأحد المقبل 7 أبريل.