قصور الثقافة تشارك في معرض فيصل للكتاب بإصدارات حديثة وعروض فنية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة، بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها، في الدورة الثانية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتنطلق فعالياته مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 26 رمضان الحالي.

إصدارت قصور الثقافة في معرض فيصل

وتتيح الهيئة أحدث ما أصدرته خلال هذا العام وخلال معرض القاهرة الأخير بأسعارها المخفضة، ومن هذه الإصدارات مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها: المعذبون في الأرض، من حديث الشعر والنثر، قادة الفكر، مستقبل الثقافة في مصر، أديب، ما وراء النهر، جنة الشوك، شجرة البؤس، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، على هامش السيرة، الحب الضائع، الشيخان، وغيرها.

كما تقدم رواية مائة عام من العزلة لماركيز، والأحمر والأسود لستندال، مدام بوفاري لجوستاف فلوبير، وكتاب البخلاء للجاحظ، والإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام للمقريزي، إعادة إنتاج التراث الشعبي للدكتور سعيد المصري، السينما وحضارة مصر القديمة لسامي حلمي، والدكتور حسين عبدالبصير، تاريخ سيناء القديم والحديث لنعوم شقير، مذكرات هدى شعراوي، وموسوعة المستشرقين لنجيب العقيقي، وأصل الأنواع لداروين، ومختارات قصصية حول العالم، الأعمال الكاملة لعبدالفتاح الجمل، مذكرات مجنون للوشون، وغيرها من إصدارات الهيئة، ومنها السلاسل الإبداعية أصوات أدبية، وإبداعات، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال.

عروض فنية ومنتجات حرفية وبرنامج للأطفال

وضمن مشاركتها بالمعرض، تقدم قصور الثقافة عددًا من الورش الفنية الحرفية ومعارض المنتجات التراثية ومحاضرات تعليمية في مجال الخيامية والحصير والخرز والكليم والسجاد والخزف والنحاس.

كما تقدم للأطفال عدة ورش متنوعة منها ورش اصنع فانوسك، رسم وتلوين، طباعة بالاستنسل، حلي بالخرز الملون والجلد، جدارية للحارة المصرية في رمضان، وغيرها.

ويتضمن البرنامج الفني للمعرض مشاركة الهيئة بعرضين فنيين لفرقتي التنورة التراثية والنيل للآلات الشعبية.

وشاركت هيئة قصور الثقافة شاركت خلال رمضان الحالي بأحدث إصداراتها بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما شاركت في معرض كتاب أهلا رمضان الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.

وتقدم الهيئة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي ليالي رمضان الثقافية والفنية، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.