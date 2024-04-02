«علوم بورسعيد» تشارك الأيتام الإفطار.. وتؤكد تفعيل المشاركة المجتمعية

نظمت كلية العلوم جامعة بورسعيد اليوم، إفطارا جماعيا مع جمعية دار تحسين الصحة للأيتام ببورسعيد، حيث التقى الدكتور فريد الدسوقي عميد الكلية أبناء الجمعية الأيتام، مؤكدا دور المؤسسات العلمية في المشاركة المجتمعية، خاصة مع الجمعيات الخدمية.

حضر حفل الإفطار، الدكتور محمد كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدسوقي، أن كلية العلوم لا ينحصر دورها في تقديم العلوم للطلاب فقط، بل تحرص على المشاركة المجتمعية والتواصل الدائم مع أبناء بورسعيد، حيث تحرص بصفة سنوية على إقامة الإفطار، وتبادل الزيارات مع مختلف الجمعيات الخدمية والخيرية بالمحافظة.

وأعلن عميد كلية علوم بورسعيد، استضافة الكلية الأطفال الأيتام خلال شهر إبريل الجاري، إسوة بكل عام، من خلال رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية، وتنظيم حفلات لهم بالكلية.

وتبادل عميد كلية العلوم الحديث مع أبناء الدار خاصة من الشباب وأحلامهم وطموحاتهم بعد الدراسة.

دعم الطلاب الأيتام دراسيا

أعلن الدكتور محمد رمضان دعمه لطلاب الدار دراسيا في مختلف سنوات الدراسة والكليات، وطلبهم بمزيد من التفوق في الدراسة والحياة العملية، مؤكدا دعم كلية العلوم جامعة بورسعيد المستمر لهم.

تكثيف المشاركة المجتمعية

طالب الدكتور محمد كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهالي بورسعيد، بتكثيف المشاركة المجتمعية، خاصة مع جمعيات رعاية الأيتام والخدمات ببورسعيد، وأن تكون على مدار العام، وليس خلال الشهر الكريم فقط.