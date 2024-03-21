رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف معاناتها من الحياة في دار الأيتام (فيديو) 

كتب:

آية أشرف
08:06 م | الخميس 21 مارس 2024
ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف

طفولة قاسية عاشتها خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف، حيث تربت وعاشت في دار أيتام، وسردت قصتها مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال حلقة اليوم، من برنامج العرافة.

معـجزة ليلى عبد اللطيف في دار الأيتام

لم تملك أبسط حقوقها كإنسانية وهي صغيرة، حيث عاشت طفولة قاسية، وقالت ليلى عبداللطيف، إنها كانت تحلم بتناول الطعام المفضل لها، إلا أن مشرفتها كانت تمنعها، وفقًا لواقعة سردتها أمام بسمة وهبة، لمست من خلالها معجزة حدثت لها وهي في الـ 11 من عمرها. 

وقالت ليلى عبداللطيف: «وأنا عندي 11 سنة، كانوا بيدونا الأكل إجباري في الدار، مكنتش حباه وكنت مش ببلعه، وبليل نزلت تسللت للمطبخ وخدت برتقالة، جت المشرفة خدتها مني ورمتها، وطلعت أعيط على السلم».

صوت خافت يردد اسمها باتت تسمعه وهي على الدرج، حتى التفتت له، مستطردة: «سمعت صوت بيقول ليلى ليلى، بصيت ملقتش حد، ولقيت برتقال على السلم خدتهم وفضلت أكل فيهم». 

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، خبيرة الفلك، ليلى عبداللطيف، اليوم، والتي تحدثت عن حياتها الشخصية، وطفولتها، وكيف أصبحت خبيرة الأبراج الأشهر، وكيف تصدق تنبؤاتها. 

اقرأ المزيد:

ليلى عبد اللطيف: توقعت وفاة جدي وخطيبي.. وليس لي علاقة بالجن (فيديو)

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن أحمد رفعت.. ماذا قالت؟

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بانتشار نوع من الحشرات في إحدى الدول.. ماذا حدث؟

تحقق أول توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن شهر رمضان.. ماذا حدث؟ | عاجل

الموت يفجع ليلى عبد اللطيف في شقيقتها.. نبوءة جديدة لخبيرة الأبراج
بقلم آية أشرف