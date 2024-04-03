مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، تشهد مساجد الإسماعيلية استمرار حالة الطوارئ، وخاصة التي تشهد صلاة التهجد والاعتكاف، وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات ورفع حالة الطوارئ.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024 ، إذ يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و48 دقيقة، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و48 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و54 دقيقة، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، يحين في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك وإعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة السادسة و11 دقائق، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، تبلغ 14 ساعة و23 دقيقة.