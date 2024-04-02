دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان.. اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية

تعد الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان خير أيام العام، ويحرص فيها المسلمون على الاجتهاد في العبادة لأقصى درجة، فضلا عن الإكثار من الدعاء، ويعتبر دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان، واحدا من الأدعية التي يكثر ترديدها ويحرص عليها الكثير من المسلمين في هذه الأيام المباركة.

دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان

ويعتبر دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان من الأدعية التي يحرص عليها الكثير من المسلمين، وهناك أكثر من شيء يمكن أن يدعو به العبد لنفسه، حيث قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المستحب في هذه الأيام العشر الكريمة أن يحرص العبد على الدعاء لنفسه بالصحة والستر والعافية وغيره من خير الدنيا والآخرة.

وعن دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان، أوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن هذا الدعاء من الأدعية التي لم يرد لها صيغة في السنة النبوية الشريفة أو في القرآن الكريم، بالتالي يمكن للعبد أن يردد أي دعاء يخطر على باله، أو دعاء يفضله، كما لفت إلى أن لحظات الدعاء هي لحظات يكون فيها العبد قريب من الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يحادث ربه بما يخطر على باله دون البحث عن طريقة أو صياغة أو غيره، وهو من الأمور المستحبة في الدعاء.

وأوضح أن هناك الكثير من الأدعية المستحبة التي يمكن أن يستعين بها العباد ضمن دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان، ومن ضمنها على سبيل المثال:

- اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابـة، اللّهم ارزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

- اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل فدبّر لي أمري إنني لا أحسن التدبير.

- اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

أدعية في العشر الأواخر من رمضان

وفي حديثه عن دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان، قال الأطرش إن هناك بعض الأدعية التي وردت في السنة النبوية، يمكن ترديدها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي من الأدعية المستحبة في هذا الوقت، ومنها:

- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا).

كما لفت إلى دعاء مستحب ضمن دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان وهو: اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ.