أفضل 5 أطعمة مرطبة للجسم في رمضان.. لن تشعر بالعطش أبدا

قد يشعر الكثيرون بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام، نتيجة عدم ترطيب الجسم بالشكل الكافي خلال ساعات الإفطار وتحديدا في السحور، لكن البعض لا يعلم أن هناك أطعمة تعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير ولا يشعر معها الإنسان بالعطش خلال رمضان، بحسب الدكتورة إيمان محمد، أخصائية التغذية العلاجية لـ«الوطن».

وقدمت أخصائية التغذية العلاجية، أفضل 5 أطعمة مرطبة للجسم في رمضان، وهي كالتالي:

الفواكه والخضروات

نصحت أخصائية التغذية العلاجية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات خلال ساعات الإفطار وفي السحور، لاحتوائها على الفيتامينات والماء اللذين يحافظان على رطوبة الجسم وعدم الشعور بالعطش خلال الصيام، مؤكدة أنها تسهم في زيادة محتوى الماء الذي يحتاجه الجسم يوميا.

- الخيار

تتجاوز نسبة الماء في الخيار الـ95% وهو ما يحتاجه الجسم لعدم الشعور بالعطش خلال فترات الصيام، إذ يعمل الخيار على ترطيب الجسم بشكل كاف ويجعلك لا تشعر بالعطش، لذا نصحت «إيمان»، بتناوله على السحور وخلال فترة الإفطار.

- الحليب

يحدث الحليل خالي الدسم نظاما غذائيا متوازنا، إذ يحتوي على نحو 90% من الماء الذي يسهم في ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام، كما نصحت أخصائية التغذية بضرورة تناول منتجات الألبان في فترات الإفطار.

- الخس والكرفس

يحتوي الخس والكرفس على نسبة عالية من الماء التي يحتاجها الجسم للترطيب خلال الصيام، كما أنهما غنيان بالألياف والعناصر الغذائية التي تفيد الجسم.

- البطيخ

البطيخ من الفواكه المفيدة للجسم كما أنه فاكهة مرطبة ومنخفضة السعرات الحرارية لاحتوائها على الماء والألياف والعناصر الغذائية المهمة التي تحافظ على رطوبة الجسم، فضلا عن مضادات الأكسدة فيمكن تناوله كعصير أو أكله في السحور.

- الكوسة

تحتوي الكوسة على نسبة كبيرة من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، وتحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز مناعة الجسم.

- الفلفل الحلو

الفلفل الحلو من الخضراوات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه وهو ما يحافظ على رطوبة الجسم خلال ساعات الصيام، فضلا عن أنه غني بالألياف والفيتامينات.