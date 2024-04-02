أمين الفتوى يوضح سبب اعتكاف النبي في العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف هو المكوث في المسجد، من أجل الصلاة والاجتهاد في العبادة، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف آخر عشر من رمضان.

سيدنا النبي محمد كان يعتكف في العشر الأواخر تلمسا للفوز بليلة القدر

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في العشر الأواخر تلمسا للفوز بليلة القدر، وما كان ينقطع للاعتكاف حتى آخر رمضان في حياته».

لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة

وتابع: «وبالتالي لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة وينقطع عن الدنيا ولا يلتفت حتى للموبايل ولا يجوز الخروج من المسجد، ولا يجوز للرجال الاعتكاف في مكان غير المسجد».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا، 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.