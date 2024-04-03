أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات واستمرار حالة الطوارئ في جميع المساجد مع بدء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024 يحين في تمام السادسة و11 دقيقة.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن استمرار حالة الطوارئ في جميع المساجد وتوفير أئمة لها وخاصة في المساجد الكبرى التي تشهد صلاة التهجد والاعتكاف طوال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، يحين في تمام الساعة السادسة و11 دقائق بعد انطلاق مدفع الإفطار في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان موعد الإفطار اليوم الأربعاء 3-4-2024، في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مع انطلاق أذان المغرب اليوم الأربعاء في نفس الموعد.