وكيل «صحة النواب»: أداء السيسي اليمين الدستورية بداية عهد جديد للبناء والتنمية

ردود أفعال واسعة، شهدتها مختلف المحافظات، بعدما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة الماضية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانًا ببدء ولاية رئاسية جديدة، وسط فرحة وترحيب واسع من الشعب المصري الذي أكد التفافه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقسم الولاية الجديدة اليوم، هو بداية لعهد جديد، وامتداد للتنمية والبناء في مختلف ربوع مصر.

الشعب المصري كله جدد ثقته بالرئيس

وأضافت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» قائلةً «إننا نُهنيء أنفسنا أولًا قبل أن نقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد الثقة فيه والتي أعلنها الشعب المصري بجميع طوائفه عاليةً مدويةً».

إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

وأوضحت أنّ الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات، والمضي قدمًا في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وهو ما أكده الرئيس السيسي بعد أداء القسم خلال الساعات القليلة الماضية، لتوليه ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

الحفاظ على الأمن القومي لمصر

وذكرت أنّ بداية ولاية رئاسية جديدة، هو استمرار للحفاظ بكل الطرق على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية، والبناء، وزيادة رعاية الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن استمرار الحوار الوطني لدمج كافة فئات وتوجهات الشعب المصري، في صيغة تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر بصورة صحيحة.