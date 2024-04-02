عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي عاهد المصريين على فترة جديدة من الإنجازات

اعتبر النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال حفل أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بداية أخرى للوطن ومرحلة شديدة العمل والجدية تشهد إنجازات جديدة، واستكمال ما تم من مشاريع عملاقة ومدن جديدة وغيرها.

خطاب الرئيس مفعم بالوطنية

وتابع في بيان، أن خطاب الرئيس جاء مفعما بالوطنية وحب الوطن والتضحية من أجله، وقد لاقى ترحيبا وسعادة شديدة بين ملايين المصريين الذين يعايشون واقعا مختلفا تماما عن كل سنوات الفوضى بعد 2011، مشددا أنه يتوقع أن تكون الفترة الرئاسية المقبلة واعدة.

وأضاف أن معاهدة الرئيس للمصريين خلال خطاب التنصيب بأن يظل مخلصا للوطن ويضع مصالح شعب مصر كأولوية أولى يؤكد زعامته الوطنية وحبه الشديد للوطن والدفاع عنه، قائلا: «الرئيس حمى مصر من أخطار هائلة ورجل الشارع العادي يعرف تماما إنه حماها من الإرهاب والفوضى التي تضرب دول الجوار، وبفضل الله وحكمته لم تحدث في مصر، علاوة على استعادة الاستقرار في سيناء».

الرئيس سعى لتحقيق إرادة المصريين

واختتم إلى ما قاله الرئيس السيسي في خطابه، أنه ومنذ اليوم الأول الذي لبى فيه نداء الشعب وسعى لتحقيق إرادة المصريين، أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياره الأول، مؤكدا أن هذا ما كان بالفعل من الرئيس.