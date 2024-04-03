قيادات «المتحدة» يزورون «الوطن».. وعمرو الفقي يشيد بتغطيتها للأحداث

زار وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقر جريدة الوطن، رفقة عدد من قيادات الشركة.

حضر الزيارة الإعلامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني للشركة المتحدة وعضو مجلس إدارتها، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة، والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة، والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة.

عمرو الفقي يشيد بنجاح جريدة الوطن

وأشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالنجاحات التي حققتها جريدة الوطن خلال الفترة الأخيرة، بقيادة الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، مؤكدا أن الوطن أدت دورا كبيرا في تغطية الأحداث المهمة، خاصة العدوان على غزة، والأعمال الدرامية والأحداث السياسية الكبرى.

ووجه «الفقي» الشكر لجميع الصحفيين بجريدة الوطن على ما قدموه خلال الفترة الماضية بشهادة القراء والمتابعين لموقع الوطن الإلكتروني والعدد الورقي للجريدة.