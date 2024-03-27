علا الشافعي بندوة «الوطن»: الشركة المتحدة حريصة على التنوع في دراما رمضان

تنظم جريدة «الوطن»، حاليا، ندوة عن نجاح الدراما الرمضانية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور مصطفي عمار، رئيس تحرير الجريدة، والدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، وعلا الشافعي، رئيس لجنة الانتاج بالشركة ورئيس تحرير «اليوم السابع»، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة.

وقالت علا الشافعي: «أنا بشكر عماد ربيع ودينا كريم، لأننا قمنا بجهد كبير، ودائما نجتمع لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالدراما».

وتابعت: «الإنجاز كان هذا العام عودة تسليم الحلقات بنسبة 60%، قبل بدء تصوير المسلسل، وأعتبر هذا كان تحدي بالنسبة ليا، وأتمنى خلال العام المقبل تسلم جميع الحلقات قبل بدء التصوير، لأن هذا قد ينظم العملية الإنتاجية والدرامية».

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة حريصة على التنوع الدرامي كل عام، وخير مثال هذا العام الحشاشين وجودر، وعدد من الأعمال الاجتماعية والكوميدية.