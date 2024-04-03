شهدت الحلقات السابقة من مسلسل «بقينا اتنين» الكثير من الأحداث التي كان محورها عدم التفاهم بين أدهم الذي يمثل دوره الفنان شريف منير وياسمين زوجته والتي تمثل دورها الفنانة رانيا يوسف، والتي أدت إلى حدوث الكثير من المشكلات بينهما، انتهت بالطلاق، وترك أدهم المنزل بعد معرفته بالرياضة التي يلعبها مروان ابنه، لينتج عن ذلك الكثير من الأحداث في ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.

ملخص مسلسل بقينا 2 الحلقة 8.. مروان يشعر بالحزن بسبب ترك والده المنزل

عندما كان أدهم يتحدث مع الطبيب النفسي الذي يذهب إليه، أخبره بأنه أصبح يشعر براحة كبيرة بعد تركه للمنزل، إذ أنه ظل طول حياته يهتم بالعمل فقط والمنزل، دون أن يعيش حياته ويخرج رفقة أصدقاءه، الأمر الذي جعله يحرص على مصادقة أشخاص جدد مطلقين مثله، وأصبح يسهر ويسافر معهم ويؤدي الكثير من الأنشطة المختلفة التي ظل محروما منها على مدار 25 عاما مضى وهي فترة زواجه من ياسمين في ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.

وبعد أن ترك أدهم المنزل بعد معرفته أن مروان ابنه يمارس رياضة البوكسينج بدلا من كرة القدم في مسلسل بقينا اتنين، أصبح مروان يشعر بأنه السبب في ترك والده للمنزل وهدمه، ما جعله يشعر بالحزن ويدخل في حالة من الاكتئاب، ويرفض الذهاب إلى التمرينات الخاصة بالبوكسينج.