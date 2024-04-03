اليابان تصدر أوامر بإخلاء المنطقة الساحلية في أوكيناوا.. تسونامي قادم

أصدرت السلطات اليابانية، منذ قليل، أوامر بالإخلاء للمناطق الساحلية في أوكيناوا بعد الزلزال الذي ضرب تايوان ووصلت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تحذيرات بحدوث موجة مد عاتية «تسونامي» تصل طولها 3 أمتار، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

زلزال تايوان

وبحسب التقرير شعرت به العاصمة التايوانية «تايبيه»، وأدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء منها، وبحسب البيانات الأولية حول حجم الزلزال وعمقه فإن الزلزال يعد خطيرًا للغاية، وله القدرة على التسبب في آثار كارثية على الناس والبينة التحتية.

وصرح مركز رصد الزلازل، أن زلزال تايوان وقع على عمق 20 كيلومترا فوق سطح الأرض، وكان الزلازل على بعد 104 كيلومترات شرق تايتشونج، تايوان، و10 كيلومتر شرق شرق مدينة هوالين، تايوان.