بايدن: مقتل أفراد فريق «وورلد سنترال كيتشن» في غزة مأساوي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن التحقيق الإسرائيلي في الهجوم على فريق وورلد سنترال كيتشن يجب أن يكون سريعاً، ويؤدي إلى المسائلة، ووصف سقوط الموظفين السبعة في الغارة الإسرائيلية بـ«الحادث المأساوي» مؤكداً أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية موظفي الإغاثة، الذين يحاولون تقديم المساعدة الضرورية للمدنيين في غزة».

وأشار بايدن، إلى أن الأمر الأكثر مأساوية، فهذا ليس حادثاً منعزلاً، مؤكداً أن هذه الحرب واحدة من الأسوأ في الذاكرة الحديثة من حيث عدد عمال الإغاثة الذين لقوا حتفهم فيها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل مراراً وتكراراً على ضرورة الفصل بين عملياتها العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

وتعهد بايدن بالضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل إدخال المساعدات وتوزيعها في غزة: «نضغط بقوة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، ولدينا فريق في القاهرة يعمل على هذا الأمر الآن»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.