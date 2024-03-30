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صحفيون يسرقون طائرة بايدن.. والبيت الأبيض: «أعيدوا أشيائنا بهدوء»

كتب:

أحمد حامد دياب
04:42 ص | السبت 30 مارس 2024
طائرة الرئاسة الأمريكية

طائرة الرئاسة الأمريكية

واقعة طريفة حدثت في البيت الأبيض، بعدما اكتشف المسئولون عن طائرة الرئاسة اختفاء بعض المقتنيات الخاصة بالطائرة، واضطرت إلى إرسال بريد إلكتروني لمرافقي الرئيس بايدن خلال رحلته الأخيرة لإعادة ما تم اختفائه.

مهمة سرية لتسلم غطاء وسادة مسروق

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فأن موظف من البيت الأبيض التقى بأحد مراسلي البيت الأبيض في مهمة سرية بالقرب من تمثال أندرو جاكسون في ساحة لافاييت، ولكن المهمة لم تكن من أجل تسريب محادثات على طائرة الرئاسة، ولكنها كانت لتسليم غطاء وسادة مطرز من طائرة الرئاسة من قبل المراسل المعني.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو» فأن أحد أفراد طاقم القوات الجوية الأمريكية أبلغ مكتب السفر بالبيت الأبيض، بأن رحلة إلى الساحل الغربي في أوائل فبراير، انتهت باختفاء العديد من الأشياء من مقصورة الصحافة.

وجرى إرسال بريد إلكتروني إلى الصحفيين، يحتوي على رسالة تقول «مرحبًا، إذا انتهى بك الأمر عن غير قصد إلى أخذ شيء ما من الطائرة عن طريق الخطأ، فيمكننا المساعدة في تسهيل العودة الهادئة».

محررو البيت الأبيض يعتبرون طائرة الرئاسة مصدرًا للهدايا 

وأكدت الصحيفة أن محرري البيت الأبيض يعتبرون منذ فترة طويلة طائرة الرئاسة مصدرًا للهدايا التذكارية، وأن هذه الحادثة الخفيفة ليست ظاهرة جديدة، إذ تم الاستيلاء على كل شيء من الأكواب إلى أغطية الوسائد من قبل بعض المراسلين والموظفين والمشرعين، الذين سافروا على متن الطائرة الرئاسية.

وأصدرت كيلي أودونيل من شبكة «إن بي سي»، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، تذكيرًا مقتضبًا بأن أخذ أشياء من طائرة الرئاسة غير مسموح به، وأن البضائع المختومة بشعارات طائرة الرئاسة يمكن شراؤها تجاريًا.

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