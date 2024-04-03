زلزال تايوان المدمر يتسبب في سقوط ضحايا ومصابين

أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان، أن زلزالا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، أسفر في مقتل شخص وإصابة أكثر من 50 بجروح، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

زلزال تايوان

وأفاد مركز رصد الزلازل، بأن زلزالًا ضرب تايوان على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وكان مركز الزلزال على بعد 104 كيلومترات شرق تايتشونج، تايوان، ويبعد 10 كيلومتر شرق مدينة هوالين، تايوان.

اليابان تحذر من تسونامي

وفي سياق متصل، وجه الإعلام الياباني بإخلاء المناطق الساحلية في أوكيناوا، اليابان، وتم إصدار إنذار بحدوث تسونامي، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تايبيه.

ووفقًا للبيانات الأولية حول حجم الزلزال وعمقه، يُعتبر الزلزال خطيرًا للغاية وقد يتسبب في آثار كارثية على السكان والبنية التحتية، خاصة في المناطق القريبة من مركز الزلزال.