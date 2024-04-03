مسلسل مليحة الحلقة 9.. أسرة أدهم تستقبل سيرين خاص وجدتها في منزلهم

شهدت الحلقة 8 من مسلسل مليحة الذي عرضت مساء أمس، ذهاب مليحة برفقة جدتها ألطاف إلى منزل الضابط أدهم «دياب» على عنوانه بالقاهرة، للاطمئنان عليه وتقديم الشكر له على مساعدة جدتها عند المعبر، وشهدت الزيارة ترحيبا كبيرا من جميع أفراد أسرة الضابط أدهم، الذي أبدى تقديم أي مساعدة تحتاجها مليحة حتى تصل إلى بلادها فلسطين، وتتوالى الأحداث الليلة مع مسلسل مليحة الحلقة 9.

مسلسل مليحة الحلقة 9

أسرة أدهم تستقبل مليحة وجدتها

هذا وتدور أحداث مسلسل مليحة حول الفتاة الفلسطينية «مليحة»، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن هاجرت مع أسرتها في طفولتها بعد الانتفاضة الثانية، واستشهد ولديها في ليبيا بسبب عملية إرهابية، وعلى الرغم من استقرارها هناك وعملها ممرضة، إلا أنها قررت العودة إلى ديارها فلسطين، وخلال عبروها الحدود المصرية الليبية تلتقى بالضابط المصري أدهم، الذى يقدم لها ولأسرتها الكثير من المساعدة، وتتوالى الأحداث الليلة مع مسلسل مليحة الحلقة 9.