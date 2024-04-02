ملخص الحلقة 8 مسلسل مليحة.. استشهاد محمد الدرة واستغاثة والده

يستمر الجد سامي مغاوري في سرد الرواية التاريخية للصراع الإسرائيلي على أرض فلسطين، ومحاولات الفلسطينيين أخذ حقوقهم والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوضح خلال ملخص الحلقة 8 مسلسل مليحة أنه كان هناك خلاف كبير على القدس والسيطرة عليها من قبل اليهود، وفي عام 2000 زار شارون الحرم الإبراهيمي ومعه مئات من الجنود وكان حينها مرشحا لرئاسة الوزراء، وقال في أثناء الزيارة إن المسجد به معبد سيدنا سليمان ولا بد أن نقيم الهيكل، ووضع البنزين على النار حينما قاموا ببناء أنفاق تحت المسجد الأقصى وقالوا إن جبل الهيكل في أيدينا وسيظل في أيدينا.

ملخص الحلقة 8 مسلسل مليحة.. استشهاد محمد الدرة

وأضاف الجد في ملخص الحلقة 8 مسلسل مليحة أنه ردا على مزاعم شارون، خرجت مظاهرات الفلسطينيين في كل مكان وتصدت لها جنود إسرائيل بالرصاص الحي، موضحًا أنه في هذا التوقيت رأينا طفلاً يتحامى في والده وراء برميل ووالده ينادي بوقف إطلاق النار، لكن الإسرائيليين لم يرحموا أحدا وقتلوا الطفل محمد الدرة في مشهد لا ينساه العالم إلى الآن.

وتابع الجد، أن حماس والجهاد ردت بتفجيرات انتحارية داخل إسرائيل، لم تفرق بين مسلحين ولا مدنيين، وحاولت السلطة الفلسطينية منعهم من ذلك وهي تمسك آخر خيط للسلام، وقامت إسرائيل بمهاجمة أفراد السلطة وتدميرها، واستخدمت أسلحة ثقيلة وقتلت 6600 شخص.

انقسامات في فلسطين

وأوضح الجد أن الانقسامات كانت تتزايد بين حركة حماس والجهاد من جهة وحركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من جهة، ترى حماس المقاومة المسلحة سوف تحرر فلسطين، ولم تسر مع منظمة التحرير بالدبلوماسية تجاه إسرائيل، وهذا ما أعطى حماس قبولا شعبيا لكون المفاوضات لم تأت بنتيجة.

وتابع الجد في ملخص الحلقة 8 مسلسل مليحة أن إسرائيل استغلت هذه الانقسامات وأعادت احتلال المناطق التي انسحبت منها كجزء من اتفاقية أوسلو، وفرضت حصارها على ياسر عرفات في رام الله حتى سقط في المرض قبل نقله إلى باريس ووفاته بها سنة 2004، وقيل إنه مات مسمومًا من إسرائيل، لافتًا إلى أنه في نفس العام قتلوا الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس على كرسيه المتحرك أثناء صلاة الفجر، وفشل طريق السلام لمنظمة التحرير، وفشل الجهاد المسلح، وكان أكبر الخاسرين فلسطين والفلسطينيين.