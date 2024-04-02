مسلسل مليحة الحلقة 8.. المقدم أدهم يقرر الزواج فمن تكون العروس؟

شهد مسلسل مليحة الحلقة 8 أحداثا مهمة، إذ زارت مليحة (سيرن خاص) وجدتها ألطاف (ديانا رحمة) منزل المقدم أدهم (دياب) لشكره على وقوفه بجانبهما في الحادث الإرهابي على الحدود المصرية قرب مدينة السلوم.

مسلسل مليحة الحلقة 8.. أسرة أدهم تستقبل مليحة

واستقبل أدهم وأسرته ضيفوهم خلال مسلسل مليحة الحلقة 8، وأكرموهم وعزموهم على كتب كتاب شقيقه علي، والمقرر عقده غدا، ولم يمضي سوى وقت قليل إلا وقدم علي هو وفريدة خطيبته ليخبرا الأسرة بأن وسط البلد تشهد اشتباكات وعلى أثرها تأخرا في الوصول إلى المنزل، وهو ما دفع الأسرة ألا تترك مليحة وجدتها تعودان في هذا التوقيت حيث يقميا في العباسية، ومن الصعب وصولهما، لذا قررتا أن تظلا معهم في منزل أدهم وساعدتا في إعداد الطعام.

كتب كتاب علي وفريدة

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 8، عرض عليهم صالح (أشرف زكي) أن يقيموا معهم في منزلهم لحين كتب الكتاب، بينما يسيطر عليهم القلق والتوتر بسبب الفحوصات الطبية لنوال (حنان سليمان) بمستشفى الأورام حيث يشتبه في كونها مصابة بأورام سرطانية، وأبنائها لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر، ولم يعرف أحد من أبناء العائلة بهذا الأمر سوى أدهم ونصحته والدته بألا يخبر شقيقه علي أو فريدة بهذا المرض لإتمام فرحتهما.

المقدم أدهم يقرر الزواج

ومن جانب آخر من مسلسل مليحة الحلقة 8، يفكر علي شقيق أدهم في الهجرة ويرتب أموره للسفر بصحبة فريدة بعد زواجهما إلا شقيقه أدهم لا يوافق على ذلك، ويفكر معه في حلول من أجل التغلب على قلة الأموال والتي تدفعه للهجرة، إذ اقترح على الدكتور عادل زوج هدى ابنة خالهم أن يؤجر له عيادة في المجع الطبي الذي يبنيه، إلا أنه فاجأه بأنه منصوب عليه في هذا المستوصف، وهرب صاحب الشركة بالأموال وهذا سبب خلافاته مع زوجته وأنه مهدد بسداد القروض وبيع عيادته ومنزله.

وقرر أدهم أن يتزوج وأخبر والدته برغتبته في الزواج، وفرحت بذلك حيث كانت تنتظر هذا اليوم منذ زمن طويل، إلا أنه لم يفصح لها عن العروس خلال هذه الحلقة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة معرفة العروس الذي اختارها المقدم أدهم، فهل تكون مليحة أم إيناس ابنة خاله؟