«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 7 قتلى كتب: هانى حسن 09:26 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024 جانب من أحداث زلزال تايوان أعلنت حكومة تايوان ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايبيه إلى 7 قتلى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إصابة 700 شخص في زلزال تايوان ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان لـ 4 قتلى.. «الأعنف منذ 25 عاما» حذرتكم من الكارثة.. عالم الزلازل الهولندي «هوجربيتس» رصد زلزال تايوان قبل حدوثه اليابان ترفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة.. تحذير من تسونامي زلزال تايوان تايوان حكومة تايوان القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن