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«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 7 قتلى

كتب:

هانى حسن
09:26 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
جانب من أحداث زلزال تايوان

جانب من أحداث زلزال تايوان

أعلنت حكومة تايوان ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايبيه إلى 7 قتلى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم هانى حسن