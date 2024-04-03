ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان لـ 4 قتلى.. «الأعنف منذ 25 عاما»

أكدت السلطات التايوانية اليوم الأربعاء وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد كبير بجروح، نتيجة أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ ربع قرن، بقوة بلغت 7.7 درجة بمقياس ريختر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تسونامي

وأصدرت السلطات في تايوان واليابان والفلبين تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي» قبل رفعها لاحقًا.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان عن وفاة شخص، يُشتبه أنه مات بسبب سقوط صخور في مقاطعة هوالين الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شرق البلاد، حيث وقع الزلزال، كما أصيب أكثر من 50 شخصًا.

وأفادت التقارير بانهيار ما لا يقل عن 26 مبنىً، أكثر من نصفها في هوالين، وهناك تقارير عن نحو 20 شخصا محاصرين، وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة، وفقًا لوكالة رويترز.

زلزال تايوان

عرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبانٍ مائلة بشدة في مقاطعة هوالين، حيث وقع الزلزال قبالة الشاطئ في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، أي الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش، وذلك وقت كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

URGENTE: Colapsan varios edificios tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en el noreste de la isla de Taiwán. pic.twitter.com/tPbtmBXkrV — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 3, 2024

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان، بأن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، بأن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، حيث بلغت قوته 7.6 درجة، في ذلك العام، وقتل نحو 2400 شخص ودمر حوالي 50 ألف مبنى كليا أو جزئيا، وصنيف كأحد أسوأ الزلازل التي سُجلت في تايوان.