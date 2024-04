حذرتكم من الكارثة.. عالم الزلازل الهولندي «هوجربيتس» رصد زلزال تايوان قبل حدوثه

شهد فجر يوم الأربعاء، أحداثا مدمرة، تسببت في انهيارات أبنية، وهزت أبراج تايوان نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وخرج راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس المثير للجدل، ليؤكد سابق تحذيره بضرورة الاستعداد.

ونشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه على منصة «X» بعد الحدث الكارثي، مذكرا بما أشار إليه قبل أيام بشأن احتمالية وقوع زلزال كبير.

وأرفق الخبير الفلكي التغريدة برابط يحتوي على تحليل مفصل للمؤشرات التي سبقت زلزال تايوان، حيث أشار إلى أن التحليل الكوني والزلزالي الجديد يشير، وفقًا للخط البياني الممتد على مدى الـ10 أيام الأخيرة، إلى احتمالية حدوث نشاط زلزالي كبير.

Three days later than expected. You can watch the detailed analysis of the particular geometry that preceded this major earthquake and why a ~M7.5 was anticipated:https://t.co/K3hSfN4xJK https://t.co/zirwjrJH5u