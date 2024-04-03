حذرتكم من الكارثة.. عالم الزلازل الهولندي «هوجربيتس» رصد زلزال تايوان قبل حدوثه

شهد فجر يوم الأربعاء، أحداثا مدمرة، تسببت في انهيارات أبنية، وهزت أبراج تايوان نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وخرج راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس المثير للجدل، ليؤكد سابق تحذيره بضرورة الاستعداد.

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال

ونشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه على منصة «X» بعد الحدث الكارثي، مذكرا بما أشار إليه قبل أيام بشأن احتمالية وقوع زلزال كبير.

وأرفق الخبير الفلكي التغريدة برابط يحتوي على تحليل مفصل للمؤشرات التي سبقت زلزال تايوان، حيث أشار إلى أن التحليل الكوني والزلزالي الجديد يشير، وفقًا للخط البياني الممتد على مدى الـ10 أيام الأخيرة، إلى احتمالية حدوث نشاط زلزالي كبير.

Three days later than expected. You can watch the detailed analysis of the particular geometry that preceded this major earthquake and why a ~M7.5 was anticipated:https://t.co/K3hSfN4xJK https://t.co/zirwjrJH5u — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 3, 2024

وأكمل قائلاً في فيديو نشره قبل أسبوع من اليوم: «يجب إن تكونوا حذرين.. هناك احتمال واضح بناءً على الإحصائيات لحدوث نشاط زلزالي كبير»، وتوقع زيادة في النشاط الزلزالي دون تحديد طبيعته ومكانه.

وتوقع أن يصل قوة الزلزال إلى حوالي 5 - 6 درجات، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

زلزال تايوان

ونشر الخبير التغريدة بعد ساعات قليلة من وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة ساحل تايوان، حيث تأثرت العاصمة تايبيه صباح الأربعاء بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، وتم إصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي» في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وأفادت إدارة الطقس المركزية في تايوان بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 07:58 صباحًا «23:58 بتوقيت جرينتش» على عمق 15.5 كيلومتراً قبالة ساحل الجزيرة الشرقية.