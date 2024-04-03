تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في صلاح سالم وسيولة بالموسكي

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم 3 أبريل 2024، إذ يشهد شارع الهرم من بداية المستشفى كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى الجيزة، وتوجد كثافات مرورية أعلى كوبري الروضة ومستمرة حتى نفق الملك الصالح.

كثافات متقطعة في شارع صلاح سالم

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى نصل إلى تقاطع كوبري أكتوبر، هناك سنجد كثافات مرورية، بعد تقاطع الكوبري سنجد الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي ومازالت مستمرة حتى مستشفى العباسية وتبدأ في الاختفاء عند محطة مترو الاستاد.

سيولة مرورية في شارع الموسكي

ويشهد شارع الموسكي سيولة مرورية في الوقت الحالي ولكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة، ويشهد شارع رمسيس في اتجاه العباسية كثافات مرورية متقطعة على فترات، وتبدأ من رمسيس وصولا إلى العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في منطقة مصر القديمة.