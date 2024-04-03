«التعليم»: امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت إدارات تعليمية عن عقد امتحان تجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي، إذ تمّ وضع الأسئلة من قبل التوجيه، ولا يحتسب عليه درجات، ولكن يتمّ عقده لتجريب كفاءة المنظومة وكفاءة التابلت المسلم للطلاب.

وأوضحت أنَّ تحديد المدارس بحسب نوعية الامتحان الإلكتروني من اختصاص الوزارة بحسب رويتها للمدرسة من حيث تغطية الإنترنت الحكومي من عدمه مع مراعاة المدارس العاملة بنظام local تختار الخيار الأول على منصة الامتحان، بينما المدارس العاملة بنظام sector تختار الخيار الثاني، ويحدد القطاع طبقًا لما هو مطبوع في كود الطالب.

امتحان تجريبي إلكتروني لأولى وتانية ثانوي

وشددت الإدارات التعليمية في خطاب رسمي، على عدم توزيع الأكواد على الطلاب إلا في يوم الاختبار بوقت كافي، تجنبًا للمشكلات التي تظهر بسب توزيع الأكواد قبلها بأيام والتأكّد من اسم المادة التي سوف يودى فيها الطالب الامتحان، علمًا بأن هناك مادتين سوف يتم الامتحان فيهم في نفس اليوم بأكواد مختلفة وتشعيب مختلف.

وأكّدت الإدارات التعليمية في خطابها ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بضرورة احضار التابلت الخاص بهم، مشحون كهرباء، والتنبيه على جميع الطلاب بهذا الأمر.