«التعليم» تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تتضمن أسئلة الورقة الإمتحانية محتوى المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط، ونوع الخط، والمسافات بين السطور، والهوامش، والعناوين، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد، يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يعقد امتحان تحريري للدور الثاني.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 250 من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا، بشرط حصول الطالب على 30%من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.

- 20 % من إجمالي الدرجة كما يلي: «5% للمواظبة، 5% للسلوك».

- 80 %من درجة كل فصل دراسي، لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة.

- النهاية العظمى للورقة الامتحانية 32 درجة.

- زمن الإجابة ثلاث ساعات.

- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

- تصحح كل ورقة امتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة حسب جدول المواصفات.

- النهاية الكبرى لكل ورقة امتحانية 32 درجة.

- النهاية الكبرى للورقة الامتحانية المادة تطبيقات الرياضيات 24 درجة لطلاب القسم العلمي.

- زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة الامتحان ریاضیات علمي.

- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.