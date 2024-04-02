«التعليم» تعلن موعد بطولة الجمهورية للسباحة لجميع المراحل

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، موعد إقامة بطولة السباحة بطولة الجمهورية للسباحة «بنين» في المركز الأوليمبي بالمعادي، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

موعد إقامة بطولة السباحة للبنين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إقامة بطولة السباحة بالمركز الأوليمبي بالمعادي وفقًا للجداول التالية:

- المرحلة الابتدائية: الاثنين 15 أبريل 2024.

- المرحلة الإعدادية: الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل.

- المرحلة الثانوية: الأحد والاثنين 28 و29 أبريل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بإخطار توجيه عام التربية الرياضية بموعد ومكان بطولة السباحة للبنين.