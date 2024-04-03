أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 3-4-2024

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيهًا، عقب قرار مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بين 90 و100 جنيه حسب المنطقة والمحل.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وترصد السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء، بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 88 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 90 إلى 105 جنيهات للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرًا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل، على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.