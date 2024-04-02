بأمر الحكومة.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيهًا بانخفاض 3 جنيهات للكيلو في المزرعة.

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك بين 90 و95 جنيها كحد أقصى، حسب المنطقة والمحل، وفق قرار مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء، بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 94 جنيهًا للكيلو في البورصة متراجعة 4 جنيهات، لتباع بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

وحسب قرار مجلس الوزراء، يبدأ من اليوم العمل بمبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لخفض أسعار الدواجن بقيمة تتراوح من 10 إلى 15%.

وجاءت المبادرة لتحدد سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، ليكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

وجاءت تراجعات الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% مرحلة أولى، مع استمرار العمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين نتيجة تراجع الدولار والعديد من مدخلات الإنتاج.