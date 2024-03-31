«منتجي الدواجن»: تراجع أسعار الفراخ والبيض خلال الفترة المقبلة

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن وجود توقعات بخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بحوالي من 10% إلى 15% عن السعر الحالي، موضحا أنه من المتوقع أن يصل سعر الدواجن في المزارع إلى 85 جنيها للكيلو، وبذلك قد تصل للمستهلك من سعر 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار البيض

وأكد في بيان، أنه سيكون هناك تراجع في أسعار البيض لتسجل 140 جنيها بدلا من 156 جنيها، وتأتي هذه التخفيضات من خلال تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءا من 2 أبريل 2024، وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

انخفاض أسعار الدواجن

وبدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بالفعل في الأسواق بداية من هذا الأسبوع بتراجع حوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع على مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلى 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل.

وسجل سعر الفراخ الساسو «الحمراء» 101 جنيه في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، وسعر الكتكوت الساسو 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار البيض في الأسواق اليوم، سجلت 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وكرتونة البيض البلدي 162 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر 156 جنيها.