التطبيق بدأ اليوم.. تفاصيل مبادرة الحكومة لخفض أسعار الدواجن والبيض
كتب:
أسماء زايد
11:19 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
دواجن
أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة «الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن» سيتم بدء العمل بها اليوم الثلاثاء، وذلك للعمل عىل خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
تفاصيل مبادرة «الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن»
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل المبادرة وفق بيان الحكومة، التي جاءت كالتالي:
- تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا.
- سعر الفراخ الحية للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى.
- سعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135جنيهًا فى المزرعة، و145 جنيهًا للمستهلك.
- خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى.
- استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.
- الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة الأحد الماضي في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.