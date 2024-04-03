مسلسل مليحة الحلقة 9.. دياب يعلن رغبته في الزواج والعروس مفاجأة

أكثر من حدث شيق شهدته الحلقة السابقة من مسلسل مليحة، إذ قررت أسرة أدهم أن تظل مليحة وجدتها ألطاف معهم وعدم العودة إلى منزل الأسرة السودانية التي تستضيفهم في القاهرة بعد هدوء الأوضاع في الشارع، وذلك بعد أن أبلغهم أدهم وفريدة عن وجود اشتباكات في منطقة وسط البلد، كما وجهت أسرة أدهم الدعوة لمليحة وجدتها لحضور عقد قران شقيق أدهم علي، وذلك على ابنة خاله فريدة، كما يفاجئ أدهم والدته بتفكيره جديًا في الزواج، وهذا ما ستكشف مسلسل مليحة الحلقة 9 الليلة.

مسلسل مليحة الحلقة 9.. إخفاء حقيقة مرض نوال

ويعمل كلا من المقدم أدهم ووالدته وشقيقها صالح أو أشرف زكي، على إخفاء حقيقة مرض نوال أو حنان سليمان على العروسين علي وفريدة، ضمن أحداث مسلسل مليحة، وذلك حتى لا تضيع فرحتهما، خاصة أنَّ الفحوصات الخاصة بنوال لم تظهر بعد، لذا قرروا إخفاء الأمر نهائيًا عن أبنائها وباقي أفراد الأسرة، وتتضح المزيد من الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 9 الليلة.