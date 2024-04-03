بعد تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور من الأبقار.. هل تنتقل العدوى بتناول اللحوم؟

في خضم صراع البشرية مع جائحة كورونا، ولد هاجسًا جديدًا يهدد العالم؛ باكتشاف أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور، وما زاد الأمر سوءً وقلقًا، أن الإصابة انتقلت عن طريق الأبقار، ما خلق حالة من الجدل، حول إمكانية انتشاره ليتحول إلى جائحة تسيطر على العالم من جديد، أو السيطرة عليه من خلال ابتاع بعض الخطوات، التي يمنحها الأطباء والمختصصين، من أجل تجنب تفشي هذا المرض.. فما هي الأعراض وطرق الوقاية وهل ينتقل عن طريق تناول اللحوم أو الطيور؟

طرق الوقاية من إنفلونزا الطيور

يبدو أن الأمر لم يمر مرور الكرام، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في تكساس، بعد مخالطته لأبقار مصابة بالوباء ذاته، ما جعله ينتقل إليه، ليسجل أول إصابة بشرية، بحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذي أكد أنها الإصابة الأولى من نوعها بين البشر، فيما قال في بيان له، أن الأعراض لم تظهر مجمعة، لكنه يعاني بشكل كبير في الوقت الحالي من التهاب العين، ويخضع لبرنامج علاجي تتمثل في أدوية مضادة للفيروسات.

بعد تفشي الوباء بين العديد من الأبقار في عدد من ولايات أمريكا، زادت المخاوف حول انتقاله عن طريق السياحة، مثلما حدث في جائحة كورونا عام 2020، لذلك يجب اتباع بعض النصائح، التي يسردها مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية، في حديثه لـ «الوطن»، مع ملاحظة تلك الأعراض.

هل تنتقل إنفلونزا الطيور عن طريق تناول الطيور المصابة؟

أجاب مجدي بدران على هذا التساؤل الذي يشغل الأذهان، في ظل انتشار العديد من الأوبئة بين الحيوانات، بالتأكيد على أنها لا تنتقل بشكل مباشر عن طريق تناول الدجاج المطهو على درجات حرارة عالية، لأن الدرجات المرتفعة تقتل الأوبئة والفيروسات والجراثيم، الأمر ذاته بالنسبة للحوم.

ما أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور؟

يؤكد «بدران» أن الإصابة بإنفلونزا الطيور، لا يكشف بوجود العلامات كاملة وجميع الأعراض، بل يمكن ظهور جزء من الأعراض التي تنذر بوجود الوباء، ومنها الحمى، السعال، التهاب الحلق، آلام العضلات، الإرهاق الشديد، وفي بعض الأحيان يحدث قيء وإسهال، وفي حالات أخرى قد تصبح الأعراض خطيرة، مثل حدوث التهابات رئوية على سبيل المثال أو ضيق تنفس وبعض الأزمات على مستوى الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية من الإصابة بإنفلونزا الطيور