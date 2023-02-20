قناة إسبانية: أوروبا تعاني من ارتفاع أسعار البيض بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

ذكرت قناة «أنتينا» الإسبانية، اليوم، أن أوروبا تعاني من ارتفاع في أسعار البيض بنسبة بلغت 40%، منذ العام الماضي، وذلك بسبب تفشى أنفلونزا الطيور في مختلف دول القارة، الأمر الذي أدى إلى ذبح آلاف الدجاجات، إلى جانب ارتفاع تكاليف تربيتها نتيجة ارتفاع أسعار العلف والطاقة.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في أوروبا

من جانبه، قال فيكتور زامورا، صاحب شركة لإنتاج البيض، إنه يمتلك مزرعة تضم أكثر من 4 آلاف دجاجة، مضيفا أن تكلفة الورق المقوى للتغليف والبنزين والأعلاف وفاتورة الكهرباء التي يدفعها ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال وقت قصير، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أجبرته على رفع سعر البيض من 1.40 إلى 2 يورو.

كما أشار «زامورا» إلى أن هناك طلب كبير على البيض بسبب التخلص من الطيور، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع الأسعار، فيما تم الكشف عن أكثر من 20 حالة تفشى أنفلونزا الطيور خلال 2022 في إسبانيا، ولذلك يحرص المنتجون على محاولة تجنب هذا المرض، حيث أن الدجاج لا يخرج من النطاق الحر، لأنه مرض ينتشر عن طريق الهواء، بحسب ما ذكرت القناة الإسبانية.

تحذير من ظهور متحور جديد

يشار إلى أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان حذرت من أن الثدييات يمكن أن تكون وسيلة لتطور فيروسات الإنفلونزا المختلفة، ما يسفر عن ظهور متحور جديد قد يكون أكثر خطورة على البشر، مشيرة إلى احتمالية أن تفتك سلالة أنفلونزا الطيور التي تعرف باسم «H5N1» بنحو 50% من البشر.

كما قال الخبراء إن الطيور البرية مسؤولة بشكل أساسي عن انتشار الفيروس، حيث أن الطيور المائية مثل البط يمكن أن تحمل المرض دون أن تموت، ومن ثم تنقله إلى الدواجن، عن طريق البراز الملوث واللعاب ووسائل أخرى.