الصحة العالمية تحذر من انتشار جديد لفيروس أنفلونزا الطيور

حذر رئيس شعبة العلوم في المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الدكتور جريجوريو توريس، من أن هناك تحول ونقلة نوعية حديثة طرأت على الخصائص البيئية والوبائية لفيروس أنفلونزا الطيور، مؤكداً أن هذا الأمر يزيد القلق العالمي من انتشار المرض في أماكن جديدة، وفي مناطق جغرافية عدة، متوقعاً حدوث وفيات غير معتادة في ظل انتقال المرض من الطيور البرية إلى أنواع مختلفة من الثدييات.

بيان مشترك يحذر من تفشي أنفلونزا الطيور

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بياناً مشتركاً مساء اليوم الأحد، توضح فيه أن الفاشيات الحالية لأنفلونزا الطيور تتسبب في حدوث دمار لمجموعات من الحيوانات، ويشمل هذا الدواجن والطيور البرية وبعض الثدييات، وأضر هذا بطريقة عيش المزراعين، وتجارة الأغذية، كما أنه يثير القلق تجاه البشر.

وحثت المنظمات الدولية في بيانها، جميع دول العالم للعمل في كل القطاعات، من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات والناس، خاصةً وأن أنفلوانزا الطيور بدأت في التفشي مؤخراً بين أعداد كبيرة من الطيور والثدييات، وسط تطور خطير لم يعهده البشر من قبل.

متى ظهر فيروس أنفلوانزا الطيور لأول مرة؟

وتلعب بعض الثدييات دوراً سلبياً في حمل الفيروس، وهذا قد يؤدي إلى ظهور فيروسات جديدة أكثر فتكاً بالحيوانات والبشر، وقد ظهر فيروس أنفلوانزا الطيور لأول مرة في عام 1996.