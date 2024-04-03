بالفيديو.. إنجازات قطاع الثقافة في عهد الرئيس السيسي

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «إنجازات الثقافة في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي»، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لم تكن فقط لبناء عاصمة أو برلمان جديد، بل الاهتمام ببناء الإنسان المصري وهو الأولوية.

بناء الإنسان المصري وُضع في مقدمة الدولة المصرية

وأوضح التقرير أن بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا وعلميًا، إذ راهن الرئيس السيسي على وعي المواطن المصري، وحرص على تربية جيل جديد شغوف بالعلم والثقافة.

تحول كبير في قطاع الثقافة

وشهد قطاع الثقافة في مصر تحولًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، إذ جرى تنفيذ أكثر من 201 مشروع ثقافي على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية تجاوزت 7.5 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من 156 مشروعًا، بما في ذلك إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق، وإنشاء مُتحفات ومعاهد ثقافية جديدة.

كما جرى تنفيذ أكثرمن 100 ألف نشاط ثقافي في المناطق الحدودية، والأكثر احتياجًا، بما في ذلك برامج الدمج الثقافي وتدريب المرأة على الحرف والأشغال اليدوية، وأيضا جرى تنظيم 1000 ليلة عرض في 20 محافظة، لمسرح المواجهة والتجوال، وعرض 3500 عرض مسرحي، و70 ألف ندوة تثقيفية.

وشهد معرض الكتاب الدولي لعام 2023 نقلة حضارية كبيرة، إذ شهد إقبالًا تاريخيًا من الناشرين والزوار، وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الثقافة المصرية شهدت اهتمامًا بالغًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، وجرى التركيز على توسيع المراكز الثقافية.