مسلسل مليحة الحلقة 10.. دياب يبحث عن عمل مناسب لشقيقه

بينما تغمر عائلة المقدم أدهم، الذي يجسد دوره الفنان دياب، الفرحة بعقد قران شقيقته وخطبته من ابنة خالة نوسة، يزداد إصراره على مساعدة شقيقه في إيجاد عمل مناسب.

ويواجه شقيقه ضغوطات الهجرة مع خطيبته فريدة، ما يهدد بتفكيك العائلة، ويسعى أدهم لإقناع شقيقه بالتراجع عن فكرة الهجرة، ويحاول إخفاء الأمر عن باقي أفراد العائلة، وتتوالى المفاجآت في الحلقة 10 من مسلسل مليحة، فما الذي سيحدث؟

دياب يبحث عن عمل لشقيقه لمنعه من الهجرة

وأنهت مليحة كل الإجراءات الخاصة بالحصول على جوز سفرها الجديد هى وجدتها الطاف، إذ قررت استكمال رحلتها والعودة إلى ديارها، خاصة بعد حزنها المفاجئ من خطبة المقدم أدهم ونوسة، في حين مازالت نوال (حنان سليم)، تنظر النتائج الأخيرة للفحوصات الطبية لمعرفة حقيقة إصابتها بمرض السرطان، وتتوالى الأحداث الليلة في مسلسل مليحة الحلقة 10.