«النقل» تعلن السرعة التشغيلية لمترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والذي يمتد بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوى بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير ويشتمل على 20 محطة، لافتة إلى أنَّه تمّ في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية».

وأكّدت وزارة النقل، أنَّه تقرر زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترا/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

مستجدات مشروع مترو الإسكندرية

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير حديث لها، أنَّه تمّ إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدًا للبدء في الأعمال المدنية، وتم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور وعددها 13 مزلقانا.

وأشارت وزارة النقل إلى أنَّ جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة حرص على توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195 ميني باص لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

وتشكّلت لجان من وزارة النقل من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متواجدة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع، وتعمل هذه اللجان على التنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم جميع الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل أهالي المحافظة والذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع.

مزايا مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

- سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية.

- له دور كبير في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

- يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.

- استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات.

- المساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية.

- خفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشارت إلى أنَّ تنفذ المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والتي تعتبر ثاني المحافظات ازدحاماً وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.