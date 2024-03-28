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إنتاج 550 ألف فلنكة سنويا.. خطوة مهمة لتوطين صناعة النقل في مصر

كتب:

كريم روماني
12:20 م | الخميس 28 مارس 2024
مصنع

مصنع

تنفذ الحكومة خطة لتوطين صناعة النقل من خلال مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، وهي إحدى شركات وزارة النقل والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر.

ويعتبر مصنع الفلنكات، أحد المصانع الأربعة المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر، ووفقا لتقرير صادر من وزارة النقل، فإنّ المصنع تم إنشائه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة.

سبب اهتمام الحكومة بمصنع الفلنكات

وتتعدد أهمية مصنع الفلنكات، بخلاف تعظيم التصنيع المحلي إلى التالي:

- تقليل الاستيراد.

- توفير فرص العمل.

- الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة وتوطين الصناعة.

- إنتاج 550 ألف فلنكة سنويا.

التعاون مع أفضل شركة لتركيب الفلنكات

وتعاونت وزارة النقل في إنشاء مصنع الفلنكات مع شركة WEGH Group الإيطالية وهي أفضل شركة في العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الإنتاج بالمصنع، وفقا لوزارة النقل، كما جرى التعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، وإنتاج المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

ما هي المباني التي يضمها مصنع الفلنكات؟

يضم المصنع عدة مبانٍ منها:

- المقر الإداري.

- المعمل المركزي.

- المخازن الرئيسية.

- ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.