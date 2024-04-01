«النقل» تتعاقد على 50 جرارا بمقطورة جديدة لرفع طاقة شركات البضائع

أكدت وزارة النقل حرصها على التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم دعمها وتقوية وتطوير الورش الخاصة، حيث جرى التعاقد على 50 جرارا بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات.

ضرورة تواجد إدارة استثمار

وشددت في تقرير لها على قيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، بتواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لشركات نقل البضائع مع الهيئات والشركات المختلفة في أنحاء الجمهورية كافة، إضافة إلى دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.

ونوهت بأنّها تسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث الشركات، وعلى كل عامل أن يتسابق لتأدية مهامة، مؤكدة أنّ الاقتصاد المصري يحتاج إلى كل شخص منتج، ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في قطاعاتها وهيئاتها كافة، بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

ووجّهت قيادات وزارة النقل، قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين، وأن ّالحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل.

وأكدت التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول العاملين على حقوقهم التي أقرها القانون بشكل مستمر، وتوفير الدعم لتلك الشركات والعاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، وإنما يتم التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح وبما يعود إيجابيا على العاملين والاقتصاد القومي.