وزير التعليم العالي: يجب تحويل نتائج البحوث العلمية إلى منتجات مبتكرة

وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحويل المؤسسات التعليمية والجهات البحثية إلى مؤسسات ابتكارية تُساهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة.

وأكد أهمية تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، مشيرًا إلى أنّ هذا التوجه يُعدّ شعار المرحلة القادمة ومسؤولية الجميع، من جامعات، ومؤسسات بحثية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني.

ولفت إلى أنّ الابتكار وريادة الأعمال يُعد من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ يهدف إلى خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومراكز البحث والتطوير، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا.

وشدّد على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، من خلال تشجيع الشراكات بين مختلف الجهات المعنية لخلق بيئة داعمة للابتكار والريادة.

مُبادرة تحالف وتنمية

وأشار إلى أنّ مُبادرة تحالف وتنمية تُعد خُطوة هامة نحو تحقيق تنمية شاملة في مصر، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والريادة.

وخلال اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، والمعاهد والمراكز، البحثية، ومدينة الأبحاث العلمية، تم تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، والذي يتولى مُتابعة تنفيذ خُطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومُواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تمّ تنفيذ عدد من الشراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة، حيث تم الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب -الإسطمبات- بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة العربي جروب وشركة فريش، كما تم إنشاء شركة للاستثمار وامتلاك التصميمات من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة (Egypt Sat).

تصنيع سيارة كهربائية

كما أنه جارِ تصنيع سيارة كهربائية بما يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مما يُساهم في توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى بدء العمل على إنتاج مصر لدواءين جديدين، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، والذي حصل على إشادة دولية، نظرًا لارتباطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتُؤكّد هذه الخطوات العملية على التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات تُساهم في تحقيق تنمية شاملة في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حياة المواطنين.