نهضة غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة.. صحة وتنمية والمواطن أولوية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نهضة غير مسبوقة.. الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي».

تحولات جذرية شهدتها مصر خلال حكم الرئيس السيسي

وجاء في التقرير: «تحولات جذرية شهدتها مصر خلال سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان حريصا منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه على أن يضع المواطن المصري واحتياجاته كأولوية مع بذل جهود متواصلة لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار ومركز للأمن والاستقرار ورائدة في السلام والازدهار».

وتابع التقرير: «منذ بداية فترة حكمه وضع الرئيس السيسي رؤية مختلفة وفكرا متجددا ليتناسب ويتواكب مع تحديات العصر والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة».

مفهوم الجمهورية الجديدة

وأكمل التقرير: «أسس الرئيس عبدالفتاح السيسي مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، دولة ترتكز على قيم المواطنة وقبول الآخر وتسعى جاهدة إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية».

وتابع: «وضعت الدولة قدميها على طريق التنمية من خلال آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة في مختلف القطاعات، ما أدى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام».

كما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الصحة في عهد الرئيس السيسي.. حماية ورعاية»، جاء فيه: «مسؤولية الحكم في مصر شهدت تحولا كاملا نحو بناء دولة منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الحكم في مصر، حيث شهدت الدولة تحولا كاملا نحو بناء دولة حديثة ترتكز على مفهوم ورؤية لتحقيق التنمية في كل المجالات وفي مقدمة ذلك قطاع الصحة».

وتابع: «أظهرت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التزاما قويا بتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية في البلاد، وينعكس ذلك بوضوح من خلال الإنفاق المتزايد على قطاع الصحة خلال السنوات الـ10 الماضية».

رؤية شاملة لصحة المصريين

وأكمل التقرير: «منذ توليه منصبه وضع الرئيس السيسي رؤية شاملة لصحة المصريين، إذ أطلق أضخم مسح طبي في تاريخ البشرية لرصد الإصابة بفيروس سي وتم فحص نحو 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر، وجرى اكتشاف وتقييم وعلاج أكثر من مليوني شخص ليصبحوا خالين من فيروس سي، كما نجحت مصر في التصدي لهذا المرض وتمكنت من تغيير تصنيفها من الدولة الأعلى عالميا من حيث معدلات الانتشار لتصبح أول دولة في العالم تتقدم رسميا بملف متكامل لمنظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروس سي».