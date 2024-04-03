«صباح الخير يا مصر»: مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية أيقونة العمران الحديث

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة.. أيقونة العمران الحديث»، لافتًا إلى أن المبنى صرح معماري صُمم بأيادي مصرية وفقًا لمعايير عالمية، كما أنه حصل على العديد من الجوائز باعتباره مُحقق للتنمية المستدامة.

البرلمان في العاصمة الجديدة أيقونة العمران الحديث

وأشار التقرير إلى أن البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، هو أيقونة العمران الحديث في مصر، لأنه يجمع ما بين الحداثة والأصالة ويُعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة، فهو يمثل علامة مميزة وامتداد للبنية المعمارية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.

وأضاف: «مجلس النواب في العاصمة الجديدة، صُمم بأيدي مصرية، وفقًا لمعايير عالمية، وهو مشروع عملاق جرى إنجازه خلال عامين، ليصبح أيقونة معمارية فريدة بعدما حصل على جائزة البرلمان العربي كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021».

جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية

وتأكيدًا على روعة التصميم والتشييد وتكميلًا للجهود المصرية، حصل البرلمان على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة «إي إن أر الأمريكية» لعام 2021.

ولفت إلى أن العمل في مبنى البرلمان الجديد بدأ عام 2017، بمشاركة حوالي 7000 مهندس وعامل، ويقع على مساحة 26 فدانا، أي ما يعادل 109 ألف متر مسطح.