علامة في الرأس تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية.. لا تتجاهلها

السكتة القلبية أو «القاتل الصامت» من أكثر المخاطر الصحية التي تصيب آلاف البشر بشكل مفاجئ، ما جعل الأطباء يبحثون على مر العصور عن الأسباب التي تؤدي لها، وآخرها ما كشف عنه العلماء بأن هناك علامة في الرأس تنذر بالإصابة بها.

«إذا لاحظت هذه العلامة على رأسك، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية»، هكذا كشفت صحيفة «إكسبريس»، عن علامة جديدة كشفها الأطباء يجب الحذر منها.

علامة في الرأس تشكل خطرًا حول إصابتك بالقاتل الصامت.. لا تتجاهلها

«إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، فقد يكون ذلك علامة محتملة على احتمال ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك»، هكذا تمّ كشف العلامة التي تنذر بمؤشر الخطر.

فوجود نسبة عالية من الكوليسترول يعني أن لديك كمية كبيرة جدًا من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول في الدم، إذا لم يتمّ علاجه، فقد يصبح هذا خطيرًا لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بحالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب التقرير.

يأتي ذلك لأن الكولسترول يمكن أن يتشكّل على شكل رواسب لويحية، مما يتسبب في تضييق الشرايين ويجعل من الصعب تدفق الدم عبرها، يمكن أيضًا أن تنفصل اللويحة وتشكل جلطة دموية خطيرة.

في كثير من الأحيان، لن يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول على علم بحالتهم، نظرًا لأنّها لا تظهر عليهم الأعراض عادةً، ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي إجراء الاختبار.

الدكتور زين مجيد، الجراح في عيادة هارلي ستريت العالمية للشعر، كشف عن علامة في الرأس قد تنذر بالأمر، موضحًا للصحيفة: «الكولسترول هو نوع من الدهون الضرورية للحياة، إنه مكون هيكلي رئيسي للخلايا، ويعمل في خلق بعض الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون والكورتيزول، وهو حيوي في إنتاج فيتامين د».

«إلى جانب هذه الوظائف، يعد الكوليسترول مهمًا أيضًا في دورة الشعر لأنه ينظم مساراته»، هكذا أوضح الطبي، مضيفا: «تظهر العديد من الدراسات أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول، وخاصة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المعروف باسم الكولسترول السيئ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا لأنه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية المعروفة باسم اللويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يرتبط أيضًا بتساقط الشعر».

كيف تحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم؟

إذا وجدت أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة، فهناك تغييرات في نمط حياتك يمكنك إجراؤها لخفضها، من خلال تغييرات في النمط الغذائي والتي عددها التقرير وفقا للسطور التالية:

1- استهلاك الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والمكسرات.

2- الحد من الدهون المشبعة والمتحولة.

3- إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والأحماض الدهنية أوميجا 3 والستيرول النباتي.

4- ممارسة التمارين الرياضية.

5- التوقف عن التدخين.

دكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب السابق، كشف عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» أنَّ تساقط الشعر يعد بالفعل من المؤشرات الظاهرة قبل الإصابة بـ السكتة القلبية، مشيرًا إلى أنَّ الصلع يرتبط بشكل كبير بزيادة مستوى الكورتيزول، ناصحًا بعدم تجاهل هذه العلامة.