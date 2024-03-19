أطعمة ومشروبات تخفض نسبة الكوليسترول بالدم.. احرص عليها في السحور

يعاني كثيرون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم الذي يمكن أن يسبب لهم عدة مشكلات صحية خطيرة تتعلق بأمراض القلب وانسداد الشرايين، ومع دخول شهر رمضان وكثرة الولائم التي تقدم فيها أصنافاً مختلفة من الطعام، ينبغي على مرضى الكوليسترول الحرص على تناول بعض الأطعمة التي تحقق لهم أفضل استفادة من الصيام.

أطعمة تساعد على تخفيض الكوليسترول بالدم

يقدم لنا شهر رمضان فرصة ثمينة للتخلص من الكوليسترول الضار بفضل الانقطاع عن الطعام والشراب لفترة طويلة من اليوم، بحسب حديث الدكتورة إيمان كامل خبيرة التغذية العلاجية لـ«الوطن»، التي تؤكد أن الجسم يتخلص من السموم خلال فترة الصيام ما يعود بالنفع على صحة القلب والأوعية الدموية، كما يمكن لبعض الأطعمة مساعدة الجسم على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم والتخلص من الدهون التراكمية على الكبد، منها:

1. الخضراوات التي ينبغي ألا تخلو منها مائدة السحور، لما تحتويه من ألياف تعمل على حرق السعرات الحرارية وتخفض نسبة الكوليسترول.

2. الكزبرة، كونها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على خفض مستويات الكوليسترول، لذلك ينصح بإضافتها على طبق الفول أو الجبن القريش للجمع بين فوائدها والمذاق اللذيذ.

3. الحبوب الغنية بالألياف، مثل الشعير والشوفان الذي يمكن مزجه مع كوب زبادي.

4. البقوليات كالفول والعدس يمكنها أن تحسن من حركة الدورة الدموية، بالتالي مساعدة الشرايين على التخلص من الدهون المتراكمة بداخلها.

5. الفواكه مثل الموز والتفاح والتوت.

مشروبات مفيدة لمرضى الكوليسترول

لا تقتصر مهمة تخليص الجسم من الكوليسترول المرتفع على الأطعمة سالفة الذكر، بل يمكن لبعض المشروبات أيضاً أن تؤدي نفس الدور بفاعلية أكبر نتيجة سهولة امتصاص الجسم للسوائل، بحسب خبيرة التغذية، ومن هذه المشروبات:

1. عصير القصب الذي يحافظ على مستويات الكوليسترول بشكل عام، لا سيما الدهون الثلاثية، بالتالي يعمل على حماية الأوعية الدموية من الانسداد.

2. الزنجبيل، وهو المشروب الذي يخلص الجسم من السموم، ويزيد من حرق السعرات الحرارية.

3. الحلبة، لكونها غنية بعنصر «أوميجا 3» الذي يعزز من نشاط الدورة الدموية.